МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 миллиардов рублей на новый, третий этап программы туристического кешбэка, который стартует уже в этом месяце, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Правительство возобновляет программу туристического кешбэка, которая предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России. Её новый, уже третий по счёту этап стартует в марте 2021 года. Распоряжение о выделении на эти цели 2 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Сообщается, что точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позднее объявлены Ростуризмом, при этом условия самой программы останутся прежними. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составляет 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Деньги на неё поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в прошлом году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января. По данным правительства, всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда.

Запуск нового этапа программы Мишустин анонсировал на заседании правительства 11 марта.