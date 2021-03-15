МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в феврале снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, при этом "Аэрофлот" снизил перевозки на 60%, а "Победа" — увеличила на 3%, следует из оперативных данных Росавиации.

"По оперативным данным, в феврале 2021 года российские перевозчики обслужили 5,1 миллиона пассажиров, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот снизился на 51% и составил 10,22 миллиарда пассажиро-километров. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

"В феврале рост объемов авиаперевозок отмечается у авиакомпании "Победа", которая обслужила 845 тысяч пассажиров, что на 3% выше, чем уровень февраля прошлого года", — отмечает ведомство.

Услугами S7 в прошлом месяце воспользовались 1,06 миллиона пассажиров, что на 15% меньше по сравнению с февралем 2020 года. "Аэрофлот" снизил перевозки на 60%, до 993 тысячи пассажиров. Пассажиропоток "Уральских авиалиний" снизился на 33%, до 403 тысяч пассажиров, "России" — на 21%, до 400 тысяч.