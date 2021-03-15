МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В России уже 3,5 миллиона человек полностью вакцинированы от COVID-19, они получили оба компонента вакцины "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 миллиона человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 миллиона жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза", — говорится в сообщении. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

В РФПИ также отметили, что Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-пять стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. "Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами", — уточнили в фонде.

Ранее в понедельник агентство Рейтер сообщило, что отдельные страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Речь идет о запросах от четырех стран по поводу начала переговоров с производителями российской вакцины, сообщил дипломатический источник агентству.