МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в прошлом году увеличил аудированную чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза (на 120,8%) в годовом выражении — до 37,781 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании.

Таким образом, показатель аудированной отчетности оказался на том же уровне, что и в опубликованных "Магнитом" ранее данных управленческого учета. Операционные и неаудированные финансовые показатели компания представила 4 февраля.

Показатель EBITDA в 2020 году увеличился на 31,6% — до 109,41 миллиарда рублей (показатель рассчитывается компанией и не аудируется, на том же уровне, что и по данным в феврале). Рентабельность по EBITDA в прошлом году составила 7% против 6,1% годом ранее. Общая аудированная выручка ритейлера, как и неаудированная, выросла за год на 13,5%, достигнув 1,554 триллиона рублей. Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2021 года

Валовая прибыль в прошлом году увеличилась на 17,2% и составила 365,729 миллиарда рублей (как и по неаудированным данным). В результате валовая маржа в 2020 году составила 23,5% против 22,8% годом ранее.

Общий долг "Магнита" на конец декабря составил 166,1 миллиарда рублей, сократившись на 9,8% по сравнению с концом 2019 года. Чистый долг снизился на 30,7% — до 121,4 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,1x против 3,6x на конец предыдущего года.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России. Под управлением компании на конец 2020 года находилось 21 564 магазина. Основной акционер — ВТБ, владеющий 17,28% акций ритейлера. Инвесткомпании Marathon Group и структурам Александра Винокурова принадлежит еще порядка 16,7%.