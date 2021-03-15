МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации "ВСМПО-Ависма" по МСФО в 2020 году снизилась в 3,5 раза и составила 91,678 миллиона долларов, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 23,2%, до 1,251 миллиарда долларов. Себестоимость реализованной продукции снизилась на 22% и составила 808,43 миллиона долларов. Прибыль от операционной деятельности сократилась на 30,4%, до 235,002 миллиона долларов. Показатель EBITDA составил 461,78 миллиона долларов, снизившись на 17,9%. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

В рублевом эквиваленте чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила 6,526 миллиарда рублей, что в 3,2 раза ниже, чем годом ранее. Выручка снизилась на 15,5% — до 89,051 миллиарда рублей. EBITDA составила 32,869 миллиарда рублей, что на 9,8% меньше показателя прошлого года.

Чистый долг компании снизился в 2,2 раза и по состоянию на конец декабря 2020 года составил 459,817 миллиона долларов. Денежные средства и их эквиваленты за год выросли 27,5% — до 942,026 миллиона долларов.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.