МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Авиаотрасль вернется к докризисному уровню во второй половине 2024 года, отметил старший вице-президент по внешним связям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Себастьян Микош (Sebastian Mikosz) в интервью РИА Новости.

"Наш прогноз заключается в том, что индустрия восстановит свой трафик до уровней до COVID где-то во второй половине 2024 года… Наша идея заключалась в том, что вакцины будут доступны к июню этого года, так что мы были более или менее точны со временем. И, конечно же, мы ждем решения, которое позволит возобновить международный трафик, который пострадал в наибольшей степени", — сказал Микош. Эксперты предсказали снижение российского рынка акций и рубля

Он также предупредил, что перспективы на 2021 год остаются неопределенными, поскольку третья волна коронавируса может ударить по авиаотрасли в первом квартале текущего года сильнее, чем в первом квартале 2020 года. В то же время представитель IATA заметил, что на данный момент грузовые авиаперевозки "процветают" по сравнению с пассажирскими, поскольку многие авиакомпании занялись поставками вакцины от COVID-19 по всему миру.

IATA продолжит выступать за дополнительные меры финансовой помощи авиакомпаниям, которые на данный момент из-за административных решений не могут предоставлять свои услуги, отметил Микош. Кроме того, он призвал государства не закрывать рынки в случае новой вспышки вируса, потому что индустрии необходимо адаптироваться к условиям пандемии.

"Я думаю, что для авиакомпаний реальная проблема заключается в том, чтобы быть уверенными, и именно поэтому мы так громко призываем правительства не закрывать рынки, когда у нас будет еще один всплеск вируса, потому что мы должны учиться жить с этим, поскольку наша отрасль дальновидна", — сказал вице-президент.