МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик — и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряжённо работать Российский фонд прямых инвестиций", — сказал Песков. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

Он напомнил, что как раз РФПИ уполномочен осуществлять международные связи для удовлетворения этих международных заявок на российскую вакцину.

"Фонд работает действительно днем и ночью. И, конечно же, по линии фонда и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела. С четким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остается вопрос продолжения вакцинации россиян", — отметил Песков, говоря о том, насколько президент лично контролирует процесс признания и распространения российской вакцины от COVID-19 за рубежом.