МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Потребности в инвестициях для создания и модернизации транспортной инфраструктуры РФ на уровне мировых стандартов оцениваются в 70–80 триллионов рублей на период до 2030 года, сообщил первый зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Ленар Сафин.

"Транспортная инфраструктура является локомотивом развития экономики, инвестиции в инфраструктуру имеют важнейшее значение", — сказал сенатор в ходе совещания на тему "Привлечение частных инвестиций в дорожную отрасль: проблемы и перспективы".

Он полагает, что без активного привлечения частного капитала достичь "инфраструктурного прорыва" крайне затруднительно. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

"Потребности в инвестициях для создания и модернизации российской инфраструктуры современного качества на уровне мировых стандартов оцениваются в 70–80 триллионов рублей на период до 2030 года. При этом около 60–70% от данной суммы составляют инвестиции в высокоскоростные автомобильные дороги, мосты, путепроводы, порты, аэропорты, высокоскоростное железнодорожное сообщение", — отметил Сафин.

Парламентарий напомнил, что объем государственных инвестиций в инфраструктуру в России ежегодно составляет около 2,2 – 2,4% от ВВП.

"В то же время, по опыту мировых лидеров в развитии инфраструктуры для достижения "прорыва" требуемый объем инвестиций должен достигать 7–8% ВВП", — пояснил он.

Сафин подчеркнул, что уже принят ряд важнейших государственных программ для развития транспортной системы страны. Во исполнение майских указов президента РФ утверждены и реализуются "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

При этом сенатор отметил, что важно создавать необходимые условия для привлечения частных инвестиций. Перечислены основные налоговые вычеты для россиян в 2021 году

"Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" предусматривает привлечение внебюджетного финансирования в объеме не менее 3,2 триллионов рублей, это более половины от источников финансирования. В национальном плане восстановления экономики вопросам реализации инвестиционных проектов развития инфраструктуры, обладающих существенными мультипликативными эффектами в связанных отраслях, также уделено большое внимание", — сказал политик.

Сенатор подчеркнул, что сегодня российский бизнес из-за введенных ранее ограничений, связанных с пандемией, особенно нуждается в стабильности.

"Необходимы меры, включая изменения в нормативно-правовую базу, для улучшения условий ведения бизнеса, гарантий возврата вложенных средств, повышения привлекательности транспортной инфраструктуры", — полагает он.