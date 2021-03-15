КИЕВ, 15 мар — ПРАЙМ. Украинская версия журнала Forbes обновила рейтинг богатейших людей Украины: самым богатым украинцем вновь стал бизнесмен Ринат Ахметов, который увеличил свое состояние с июня 2020 года с 2,8 миллиарда до 7,6 миллиарда долларов, сообщается на сайте журнала. В мире появился ещё один миллиардер

"Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы", — говорится в сообщении.

По данным издания, список самых богатых украинцев вновь возглавил Ахметов с 7,6 миллиарда долларов. Бизнесмену принадлежат горно-металлургическая компания "Метинвест" стоимостью 3,3 миллиарда долларов, энергетическая компания ДТЭК стоимостью 2,1 миллиарда долларов, недвижимость общей стоимостью в 0,7 миллиарда долларов, банк ПУМБ – 0,3 миллиарда долларов железнодорожная компания "Лемтранс" — 0,3 миллиарда долларов и прочие активы.

Отмечается, что состояние украинского бизнесмена Виктора Пинчука с июня выросло с 1,4 миллиарда долларов до 2,5 миллиарда, он в том числе владеет недвижимостью, которая оценивается в 0,8 миллиарда долларов, денежными средствами в размере 0,7 миллиарда долларов, металлургической компанией Interpipe стоимостью 0,5 миллиарда долларов и прочими активами.

Третье место рейтинга занял Константин Жеваго, состояние которого, по данным Forbes, за этот же период выросло с 1,1 миллиарда долларов до 2,4 миллиарда долларов, бизнесмен владеет сырьевой и горнодобывающей компанией Ferrexpo стоимостью 1,4 миллиарда долларов, фармацевтической компанией Arterium – 0,3 миллиарда долларов, денежными средствами в размере 0,6 миллиарда долларов и прочими активами.

Бизнесмен Игорь Коломойский занял четвертое место, его состояние увеличилось с июня с 1 миллиарда долларов до 1,8 миллиарда долларов, он владеет в том числе нефтегазовыми активами стоимостью 0,7 миллиарда долларов, металлургическими активами – 0,4 миллиарда долларов, сообщается на сайте издания.

Пятое место в рейтинге занял бизнесмен Геннадий Боголюбов с 1,7 миллиарда долларов.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, занявший шестое место в рейтинге, по данным издания, увеличил свое состояние с июня с 1,4 миллиарда долларов до 1,6 миллиардов долларов. В его активы входит кондитерская фабрика Roshen стоимостью 1,1 миллиарда долларов, агропромышленная компания "Укрпроминвест-Агро" стоимостью 0,1 миллиарда долларов и прочие активы.