МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рыночные цены на подсолнечное масло в настоящее время находятся на рекордных уровнях, сообщил гендиректор "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, Максим Басов. Один из поставщиков заявил о резком росте оптовых цен на сахар

Согласно презентации группы к онлайн-конференции с инвесторами и аналитиками, которая состоялась в понедельник, цены на подсолнечник (условия поставки CPT), снизившись в декабре по сравнению с ноябрем, в начале года возобновили рост. Если в декабре цена составляла 38 рублей за килограмм (без НДС), то в январе — 40 рублей, в феврале — 44 рубля, а в марте — 47 рублей.

"Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет", — отметил Басов в ходе онлайн-конференции. В то же время, по его словам, группа создала запасы подсолнечника, чтобы работать до конца сезона (сельскохозяйственный год для масличных культур длится с сентября по август).

"Мы сейчас исходим из того, что, вероятно, будет правительством введена пошлина на экспорт масла, начиная с нового сезона. Но до конца этого сезона мы сможем доработать. Мы почти обеспечены подсолнечником до конца сезона, и мы планируем зарабатывать, потому что даже при цене 52-54 рубля (за килограмм — ред.) на подсолнечник с НДС сегодняшняя рекордная цена на масло 1,65 тысячи долларов (за тонну — ред.) позволяет нам зарабатывать", — сказал топ-менеджер.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса (с 9 января), введена пошлина на вывоз сои (с 1 февраля), а также установлена квота на экспорт зерновых культур и пошлины на поставку за рубеж пшеницы, кукурузы и ячменя. Минсельхоз оценил возможность скачкообразного роста цен на сахар

Со 2 июня в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Кроме того, Минэкономразвития РФ в декабре внесло в правительство проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что правительство прорабатывает вопрос введения демпфера для сглаживания колебаний цен на растительные масла по аналогии с механизмом, который действует в отношении зерна. По его словам, речь идет о введении механизма в новом сезоне, однако параметры механизма и сроки введения еще предстоит обсудить.