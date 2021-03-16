МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российская компания, занимающаяся кибербезопасностью, может впервые провести IPO на Московской бирже, разместив там около 10% своих акций, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Как сообщает газета, размещение 10% акций может соответствовать 200-300 миллионам долларов, если стоимость компании составит 2-4 миллиарда к концу года. По данным Telegram-канала SecAtor, компания оценивает себя в 1 миллиард долларов, но в рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes Positive Technologies оценивается в 580 миллионов. А тот факт, что Positive Technologies готовится к IPO, подтверждает и то, что она ищет специалиста по связям с общественностью, в задачи которого войдет "участие в проекте по подготовке компании к IPO".
По словам источника, компания рассчитывает на активное участие физических лиц в IPO, а в качестве целевой аудитории рассматривает прежде всего инвесторов из сферы информационных технологий. Такие инвесторы, по его словам, уже проявляли интерес к компании, когда в июле она выпустила облигации на Московской бирже на 0,5 миллиарда рублей со сроком обращения три года, и сейчас их доходность составляет около 9,5%. При этом в компании отказались от комментариев.
Гендиректор компании "Аванпост" отметил, что сейчас из сектора информационных технологий на Московской бирже представлены "Яндекс", Mail.ru Group и Ozon, но пока нет ни одной компании из сферы кибербезопасности. По его мнению, из-за перехода большинства людей на удаленную работу, роста числа взломов и политических заявлений с обвинениями в кибератаках со стороны разных стран ценность таких компаний растет. "Это новый ход для российского рынка, и это очень правильная и своевременная идея", — полагает он.
По мнению руководителя группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антона Шульги, объем размещения Positive Technologies очень небольшой. "Возможно, компания таким образом планирует обеспечить ликвидность, чтобы построить на этом программу мотивации персонала", — добавляет он.
При этом конкуренты Positive Technologies пока скептически относятся к таким планам. "Бюрократизация публичных компаний часто мешает принимать быстрые решения, а это критичное условие для развития инноваций на рынке кибербезопасности", — отметил гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
https://1prime.ru/business/20210316/833241158.html