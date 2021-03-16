МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российская компания, занимающаяся кибербезопасностью, может впервые провести IPO на Московской бирже, разместив там около 10% своих акций, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Как сообщает газета, размещение 10% акций может соответствовать 200-300 миллионам долларов, если стоимость компании составит 2-4 миллиарда к концу года. По данным Telegram-канала SecAtor, компания оценивает себя в 1 миллиард долларов, но в рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes Positive Technologies оценивается в 580 миллионов. А тот факт, что Positive Technologies готовится к IPO, подтверждает и то, что она ищет специалиста по связям с общественностью, в задачи которого войдет "участие в проекте по подготовке компании к IPO".

По словам источника, компания рассчитывает на активное участие физических лиц в IPO, а в качестве целевой аудитории рассматривает прежде всего инвесторов из сферы информационных технологий. Такие инвесторы, по его словам, уже проявляли интерес к компании, когда в июле она выпустила облигации на Московской бирже на 0,5 миллиарда рублей со сроком обращения три года, и сейчас их доходность составляет около 9,5%. При этом в компании отказались от комментариев. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

Гендиректор компании "Аванпост" отметил, что сейчас из сектора информационных технологий на Московской бирже представлены "Яндекс", Mail.ru Group и Ozon, но пока нет ни одной компании из сферы кибербезопасности. По его мнению, из-за перехода большинства людей на удаленную работу, роста числа взломов и политических заявлений с обвинениями в кибератаках со стороны разных стран ценность таких компаний растет. "Это новый ход для российского рынка, и это очень правильная и своевременная идея", — полагает он.

По мнению руководителя группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антона Шульги, объем размещения Positive Technologies очень небольшой. "Возможно, компания таким образом планирует обеспечить ликвидность, чтобы построить на этом программу мотивации персонала", — добавляет он.

При этом конкуренты Positive Technologies пока скептически относятся к таким планам. "Бюрократизация публичных компаний часто мешает принимать быстрые решения, а это критичное условие для развития инноваций на рынке кибербезопасности", — отметил гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.