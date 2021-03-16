МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам 2020 года вышла на первое место в мире по экспорту битумной кровли, или, как по-другому ее называют, гибкой черепицы, продав ее почти на 200 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в Российском экспортном центре.

"В прошлом году российские компании экспортировали 537 тысяч тонн битумной кровли на 193 миллиона долларов, обогнав по объемам поставок традиционных конкурентов из США, Канады и Италии. Рост объема экспорта таких товаров наблюдается на протяжении 10 лет", — сообщили в РЭЦ. Экономист рассказал, кому грозит скорая потеря денег

Там уточнили, что битумная черепица – одна из самых популярных разновидностей кровли, так как подходит под любую климатическую зону и геометрию поверхности крыши.

"Экспорт битумной кровли и схожих изделий на его основе достиг очередного исторического максимума. Российские производители кровельных материалов инвестируют в качество товаров, а конъюнктура валютных курсов дает им дополнительные преимущества. Это позволило нашим экспортерам обойти основных конкурентов, в том числе США, Канаду и Италию. На сегодняшний день Россия — главный поставщик битумной кровли для Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Монголии, Финляндии, стран Балтии и почти всех стран СНГ", — заявил вице-президент РЭЦ Максим Кобин.

По данным РЭЦ, российская битумная кровля поставляется более чем в 40 стран мира. Основные направления поставок: Восточная и Западная Европа, страны СНГ, а также Ближний Восток и АТР.