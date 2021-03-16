МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Мастер-план развития туризма на 12 "макротерриториях" России будет подготовлен в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Все макротерритории получат свою концепцию, включая зонирование, архитектурный и дизайн-код, расчет турпотоков, нагрузку на инфраструктуру, экосистемы и многое другое. Начнем с Крыма и Дальнего Востока. Затем остальные", — сказал Чернышенко, уточнив, что на данный момент в проект паспорта нацпроекта включено около 600 туристических проектов.

Механизмы господдержки, предусмотренные нацпроектом, призваны улучшить экономику и логистику процесса развития туристической инфраструктуры. Системно "расшивать" узкие места на каждом этапе будет корпорация "Туризм.РФ". Власти потребовали снять ограничения с российского фильма

"С одной стороны, мы обеспечим капитализацию мер господдержки. Будем входить в уставный капитал, например, финансируя "последнюю милю", и реинвестировать средства, когда инвестор долю выкупит. С другой стороны — выступим финансовым и административным гарантом бесшовного прохождения стройки для инвесторов, повысим рентабельность проектов", — указал гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, слова которого привели в аппарате вице-премьера.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" до конца марта собираются внести на рассмотрение в президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Чернышенко отметил, что на данный момент подготовка нацпроекта находится в финальной стадии.

Основные задачи документа — увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов с 65 миллионов в год, создание новых рабочих мест, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. По словам вице-премьера, реализация нацпроекта позволит создать 4,7 миллиона новых рабочих мест к 2030 году.