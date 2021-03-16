МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по приобретению 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) у его основного акционера Андрея Комарова, сообщается в материалах компании.

Уточняется, что владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

"ПАО "ТМК" объявляет о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО "ЧТПЗ" у контролирующего акционера Андрея Комарова…. Владельцам оставшихся 13,46% акций ПАО "ЧТПЗ" будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством", — говорится в сообщении. Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Отмечается, что в периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион ГК "Римера" в периметр сделки не вошел.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский.

ЧТПЗ является одним из крупнейших российских производителей трубной продукции, объединяет Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования.