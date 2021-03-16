МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Правительство готово рассмотреть отказ от регулирования экспорта зерна в случае стабилизации цен, сообщил во вторник глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Вы сами знаете, какая ситуация сложилась на мировом рынке зерна: у нас очень выросли цены. И для того, чтобы скорректировать внутренние цены, чтобы наши граждане имели возможность покупать продукты питания по приемлемым ценам, мы были вынуждены ограничить определенным образом экспорт основной нашей продукции, которая потом используется в производстве любой другой продукции, и в животноводстве, и где бы то ни было", — сказал Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Мишустин летом снова посетит Дальний Восток

"Как только ситуация стабилизируется, мы готовы будем рассматривать и другие разные подходы к регулированию этого рынка, в том числе и исключая вообще какое то ни было вмешательство. Но пока мы вынуждены заниматься тем, чтобы за границу не вывезли весь наш объем зерна. Это на самом деле крайне важно", — сказал министр.

В свою очередь замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что в настоящее время ситуация по квотам в министерстве отработана, и что нет каких-либо претензий со стороны квотополучателей или участников рынка.

"Система по пошлинам нужна для стабилизации внутреннего рынка. Сейчас игроки адаптируются к этой системе. Я думаю, уже через месяц мы будем получать стабильные контракты, которые будут заключаться уже на перспективу; то есть уже не спотовые контракты, а с поставкой через два-три месяца. Поэтому я думаю, что здесь рынок тоже настроится. Мы постоянно со всем общаемся, надеюсь, что все будет позитивно", — сказала она.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Одновременно с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур.

В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составляет 25 евро за тонну, а с 1 марта — 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта были нулевыми, а после этой даты составляют 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты — нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Эксперты предсказали снижение российского рынка акций и рубля

Ставки будут действовать до 1 июня, а 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень — она будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.