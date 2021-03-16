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Финская Nokia сократит до 10 тысяч сотрудников за два года
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Компания Nokia объявила во вторник о плане по снижению затрат на 600 миллионов евро до конца 2023 года, включающем сокращение до 10 тысяч сотрудников за два года с нынешних 90... ПРАЙМ, 16.03.2021
финляндия, nokia, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар — ПРАЙМ. Компания Nokia объявила во вторник о плане по снижению затрат на 600 миллионов евро до конца 2023 года, включающем сокращение до 10 тысяч сотрудников за два года с нынешних 90 тысяч человек.
"Ожидается, что эти планы приведут к 80 000 — 85000 сотрудников в организации в течение 18–24 месяцев вместо примерно 90 000 сотрудников, которые есть в Nokia сегодня. Точное количество будет зависеть от развития рынка в ближайшие два года",- говорится в сообщении компании.
"Решения, которые могут иметь потенциальное влияние на наших сотрудников, никогда не принимаются легкомысленно. Для меня важно, чтобы наши сотрудники получали необходимую им поддержку в этом процессе", — отметил президент Nokia Пекка Лундмарк.
Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Клиентами являются операторы связи по всему миру обслуживающие 6,4 миллиарда потребителей.