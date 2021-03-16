МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ в связи с ростом цен на внутреннем рынке пытается сдерживать экспортную активность предприятий, производящих наиболее востребованную в стране продукцию, но при этом не отменяет для себя задачу развития экспорта продукции АПК, сообщил во вторник глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Коллеги, вы знаете ситуацию: у нас растут цены на внутреннем рынке продовольствия. Мы сейчас определенным образом пытаемся их скорректировать. И экспортную активность предприятий по тем товарам, которые у нас очень серьезно востребованы на внутреннем рынке, и на которые растут цены, пытаемся определенным образом сдерживать", — сказал Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

"Но при этом задача по экспорту перед нами стоит и, конечно же, мы будем ее определенным образом решать", — подчеркнул министр.

По его словам, в настоящее время существует уже очень много механизмов, стимулирующих производство продукции АПК на экспорт — от возмещения части прямых понесенных затрат на производство определенной продукции до льготных кредитов — как коротких, так и инвестиционных. Разрабатываются и новые меры господдержки, продолжил Патрушев: одна из них — предоставление компенсации авансового платежа для предприятий, приобретающих высокотехнологичное оборудование и технику на условиях лизинга.

"Надеемся, что это тоже определенным образом сможет стимулировать развитие именно инвестиций в сферу сельского хозяйства, в те производства, которые будут работать на экспорт продукции АПК. Конечно же, мы продолжаем субсидировать транспортировку и сертификацию продукции для экспортеров, я считаю, что это немаловажный механизм, который помогает экспортировать продукцию на зарубежные рынки", — добавил министр. Стали известны подробности разногласий между "Сбером" и Ozon

По оценке Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в 2020 году составили 30,658 миллиарда долларов. В 2019 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,83 миллиарда долларов, снизившись на 0,5%.

Минсельхоз РФ сообщал, что Россия в 2019 году поставила на зарубежные рынки продукции и продовольствия на 25,6 миллиарда долларов. Минсельхоз при расчете показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных ФТС, использует данные Росстата по экспорту рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.