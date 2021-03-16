МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Восстановление международных туристических потоков, которое, как ожидает Ростуризм, может произойти в 2021 году, позволит запустить механизм электронной визы для иностранцев, приезжающих в Россию, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"У нас в прошлом году было принято президентом историческое, я бы сказала, решение об электронной визе. Она должна была заработать с 1 января 2021 года, если бы не коронавирус, будь он не ладен", — сказала Догузова на церемонии открытия 27-й Международной туристической выставки MITT.

"Но, в любом случае, решение принято, и как только ситуация в мире позволит нам взаимно открывать границы с теми странами, которые включены в перечень по электронной визе, их 52, мы сразу же будем запускать этот механизм, ждем с нетерпением. Очень рассчитываем на то, что все-таки мы в этом году на постепенное восстановление международных поездок хотя бы во второй половине этого года будем постепенно выходить", — добавила она. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

Руководитель ведомства указала, что в настоящее время стоит цель развития внутреннего туризма в России, однако улучшение туристической инфраструктуры в стране может привлечь и иностранных туристов. Это, по словам Догузовой, поможет в восстановлении оборота туротрасли. "Поэтому мы очень рассчитываем на то, что иностранные, международные поездки тоже будут потихоньку восстанавливаться", — отметила она.

Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной пандемией коронавируса, оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства РФ.

Перечень стран, граждане которых могут въезжать в РФ по данной визе после отмены ограничений, включает 52 государства, в том числе Китай, Японию, Индию, Турцию. Единая электронная виза на данный момент является однократной. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в РФ не более 16 суток со дня въезда.