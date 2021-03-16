МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о федеральном реестре туристических агентов.

Законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", был внесен в Госдуму правительством РФ в январе 2020 года. Законом предлагается введение единого федерального реестра турагентов, который будет функционировать в виде подсистемы информационной системы "Единый федеральный реестр туроператоров". Наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между турагентом и данным туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта, говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно поправке, одобренной профильным думским комитетом ко второму чтению, закон после его принятия должен будет вступить в силу не 1 января 2021 года, как планировалось ранее, а 1 января 2022 года. Глава Ростуризма дала прогноз по восстановлению международных турпотоков

Кроме того, в законопроекте появилось понятие субагента, под которыми следует понимать "юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, которому турагентом передано исполнение поручения туроператора на продвижение и реализацию туристского продукта в порядке, предусмотренном законодательством, и сведения о которых внесены в единый федеральный реестр турагентов и субагентов".

"При изменении или прекращении (расторжении) договора с субагентом турагент не позднее трех рабочих дней со дня изменения указанных сведений обязан внести соответствующую запись в реестр турагентов и субагентов с использованием личного кабинета турагента на официальном сайте уполномоченного ФОИВа в сети интернет", — такая поправка появилась ко второму чтению законопроекта.

Кроме того, ко второму чтению в проекте уточнено положение об обязанности туроператора отвечать по обязательствам зарегистрированных в реестре турагентов, в случае, если те прекратили свою деятельность, обанкротились или по другим причинам не могут предоставить туристам услуги, предусмотренные ранее заключенным договором.