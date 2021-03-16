МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Очередной, третий, этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно будет по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Очередной, третий, этап программы туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта, с 00.01 по московскому времени", — сказала Догузова в ходе международной туристической выставки MITT.

"Условия программы у нас прежние — можно получить до 20% возврата, в максимуме — 20 тысяч рублей. Приобрести тур можно будет с момента старта программы, с 18 марта и вплоть до 15 июня. Отправиться в поездки, в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня", — добавила она. Глава Ростуризма дала прогноз по восстановлению международных турпотоков

Программа частичного возврата денег, потраченных на отдых в России, стартовала в прошлом году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки по 10 января. По данным правительства, всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении 2 миллиардов рублей на новый этап программы туристического кешбэка. Условия программы останутся прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".