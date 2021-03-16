МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно. Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 марта

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", — сообщили журналистам в штабе.