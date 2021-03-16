МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Самые низкие цены на вторичном рынке жилья в России зафиксированы в Ингушетии, где средняя стоимость готовых квартир начинается от 1 миллиона рублей, а также во Владимирской и Курганской областях — с ценой недвижимости от 1,7 миллиона рублей, говорится в сообщении Сбербанка. Эксперт прогнозирует опережающий рост цен на жилье в ряде регионов

Кроме того, в рейтинг вошли Челябинская, Брянская, Саратовская, Псковская области, Марий Эл, Калмыкия и Кабардино-Балкария, где минимальные цены на жилье варьируются от 1,77 до 1,88 миллиона рублей, указывается в сообщении.

При этом самые дешевые квартиры в новостройках, по данным банка, находятся в Курганской, Оренбургской и Ивановской областях — здесь цены начинаются от 1,73 миллиона рублей.

В расчете банка рассматривается квартира площадью 45 квадратных метров и приводится средняя стоимость квадратного метра по данным в объявлениях на платформе "Домклик" за 2020 год, отмечается в сообщении.