МАХАЧКАЛА, 17 мар — ПРАЙМ. Количество убыточных предприятий в России резко растет, убытки в результате пандемии коронавируса и других экономических проблем составили более 3 триллионов рублей, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии Роста Борис Титов. В России выросло число убыточных организаций

Ранее бизнес-омбудсмен направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий коронавируса, в частности, по налоговой амнистии для ряда компаний.

"Сегодня мы увидели новые цифры о том, что количество убыточных предприятий резко вырастает, больше чем на 30%, больше 3 триллионов рублей убытков – это всё последствия пандемии и других проблем, которые существуют в нашей экономике. Мы считаем, что ситуация становится критически опасной. Поэтому, конечно, правительство должно реагировать и оказать содействие бизнесу", — сказал Титов журналистам.

Он добавил, что ряд мер уже внедряется, одна из них — трехпроцентный кредит.

"Мы видим, что и в него нужно вносить изменения, для того чтобы он был реально востребован бизнесом. Внедрение, первые шаги, первые результаты говорят о том, что бизнес не очень понимает всю необходимость и эффективность данной меры", – отметил Титов.

Он считает, что "нужна и налоговая амнистия, и кадастровая стоимость, которая декларировалась, но пока никаких решений не принято". По его мнению, кадастровая стоимость должна быть заморожена на уровне 2019 года, а не 2020-го.

"Вроде бы предлагалось правительством, но пока этого нет. Мы продолжаем работу в этом направлении и надеемся, что правительство примет ряд дополнительных мер поддержки", – заключил Титов.