МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на водку в России с 10 по 15 марта выросли на 0,3%, продолжается снижение цен на огурцы и помидоры, следует из данных Росстата. Бизнес предупредил о возможном росте цен на пшеницу и овощи

Цены на свежие огурцы с 10 по 15 марта снизились на 6,6%. Неделей ранее, со 2 по 9 марта, огурцы подешевели на 5,3%, с 24 февраля по 1 марта — на 1,7%; до этого, с 16 по 24 февраля, рост цен на них составлял 0,7%. В свою очередь, помидоры за отчетный период подешевели на 2,1%, со 2 по 9 марта — на 1,1%, а за неделю с 24 февраля по 1 марта — подорожали на 0,3%. За февраль помидоры в РФ подорожали на 7,1%, огурцы — на 18%.

"За счет снижения цен на огурцы – на 6,6% и помидоры – на 2,1% плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,7%", — говорится в материалах. За предыдущий период цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,3%, тогда как с 24 февраля по 1 марта — увеличились в среднем на 0,4%.

Картофель за истекшую неделю подорожал на 2,6% (на столько же — со 2 по 9 марта), свежая белокочанная капуста — на 1% (против 1,2%), репчатый лук — на 1,3% (против 1,2%), морковь — на 3% (против 2,6%), яблоки — на 0,2% (против 0,3%).

С 10 по 15 марта также выросли цены на баранину (на 2,3%) и говядину (на 0,8%), на пастеризованное молоко (на 0,5%), на свинину и маргарин (на 0,4%), на мороженую рыбу (0,3%), макаронные изделия, вермишель, карамель (на 0,2%). Вареная колбаса, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, творог, сычужные сыры подорожали на 0,1%.

На сметану и пшено цены снизились на 0,4%, на пшеничную муку — на 0,3%, сливочное масло и мясные консервы подешевели на 0,2%, шоколадные конфеты – на 0,1%. Цены на печенье, черный чай и соль не изменились. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

ЯЙЦА, САХАР, ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Цены на куриное мясо в РФ с 10 по 15 марта немного немного замедлили рост, на яйца, сахар-песок и подсолнечное масло — выросли примерно теми же темпами, как и за период 2-9 марта, следует из материалов Росстата.

Так, по данным статистического ведомства, стоимость охлажденных и мороженых кур в России за отчетный период выросла на 1,6% против роста на 1,7% на предыдущей неделе. "Цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,6%, в том числе в 59 субъектах Российской Федерации – на 0,1-2,4%, в 16 субъектах – на 2,5-7,9%. В шести субъектах цены не изменились. В четырех субъектах цены снизились на 0,1-2,3%", — говорится в сообщении Росстата.

Цены на куриные яйца в среднем по стране подорожали на 0,9%, как и неделей ранее. По данным ведомства, в 62 регионах РФ куриные яйца подорожали на 0,1-0,9%, в десяти — на 2-9,8%, в четырех — цены не изменились, а в 9 субъектах РФ — снизились на 0,1-0,7%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться.

"На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,4%. В 46 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1,4%, в семи субъектах – на 1,5-2,9%. В 18 субъектах цены не изменились. В то же время в 14 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1%", — добавляет Росстат. До этого на протяжении девяти недель, с середины декабря, сахар дешевел, с 24 февраля по 1 марта его цена не изменилась, а со 2 по 9 марта — выросла на 0,4%.

В свою очередь, подсолнечное масло в РФ за период с 10 по 15 марта подорожало в среднем на 0,2%. "В 28 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в десяти субъектах – на 0,8-1,7%. В 29 субъектах цены не изменились. В 18 субъектах цены снизились на 0,1-2,5%", — сообщается в материалах. Стоимость подсолнечного масла с 9 по 15 февраля и с 16 по 24 февраля повышалась на 0,1%, с 24 февраля по 1 марта — не менялась, а со 2 по 9 марта — выросла на 0,1%.

Цена пшеничной муки в России снизилась на 0,3% (со 2 по 9 марта цены выросли на 0,1%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,1% против 0,2% неделей ранее, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,2%, как и за предыдущий отчетный период, а вермишель подорожала на 0,2% (на прошлой неделе не изменилась в цене).

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,1%, как и за предыдущий период. Рис подешевел на 0,1% (до этого подорожал на 0,1%), гречневая крупа не изменилась в цене (ранее подорожала на 0,3%), а цены на пшено снизились на 0,4%, тогда как на прошлой неделе не изменились.