2021-03-17T20:18:00+03:00
2021-03-17T20:18:04+03:00
2021-03-17T20:18:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210317/833256142.html
Фонды дольщиков и ЖКХ планируется объединить в Фонд развития территорий
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минстрой России подготовил проект закона об объединении Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ в рамках новой публично-правовой компании "Фонд развития территорий". Как указывается в... ПРАЙМ, 17.03.2021
недвижимость, минстрой рф, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83321/16/833211693.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83321/16/833211693.jpg
https://1prime.ru/images/83321/16/833211692.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83321/16/833211692.jpg
https://1prime.ru/images/83321/16/833211680.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83321/16/833211680.jpg
https://1prime.ru/development/20210317/833253242.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минстрой России подготовил проект закона об объединении Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ в рамках новой публично-правовой компании "Фонд развития территорий".
Как указывается в материалах к законопроекту, опубликованных на портале проектов правовых актов, он разработан в соответствии с утвержденным правительством планом мероприятий по модернизации действующей структуры институтов развития страны.
"Концепция законопроекта предусматривает создание публично-правовой компании "Фонд развития территорий" путем реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков с одновременным сочетанием их слияния и преобразования Фонда ЖКХ", — говорится в пояснительной записке.
Как отмечается в ней, Фонд развития территорий станет правопреемником объединяемых организаций и будет реализовывать все их функции.
Слияние юридических лиц предполагается проводить с начала очередного бюджетного периода – 1 января 2022 года, так как объединение в течение года повлекло бы необходимость многочисленных операций по передаче бюджетных ассигнований и обязательств, отмечается в документе.