МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минстрой России подготовил проект закона об объединении Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ в рамках новой публично-правовой компании "Фонд развития территорий". В России рухнули продажи жилья

Как указывается в материалах к законопроекту, опубликованных на портале проектов правовых актов, он разработан в соответствии с утвержденным правительством планом мероприятий по модернизации действующей структуры институтов развития страны.

"Концепция законопроекта предусматривает создание публично-правовой компании "Фонд развития территорий" путем реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков с одновременным сочетанием их слияния и преобразования Фонда ЖКХ", — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в ней, Фонд развития территорий станет правопреемником объединяемых организаций и будет реализовывать все их функции.

Слияние юридических лиц предполагается проводить с начала очередного бюджетного периода – 1 января 2022 года, так как объединение в течение года повлекло бы необходимость многочисленных операций по передаче бюджетных ассигнований и обязательств, отмечается в документе.