МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Две трети россиян, несмотря на неприязнь к крупным бизнесменам и сомнение в легитимности их богатства, считают, что состоятельные люди нужны в России, выяснили в Центре управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления Сколково.

"При всех претензиях и неприязни россиян к крупным бизнесменам и богатым людям 62% опрошенных хочет, чтобы они в принципе были в нашей стране. Они должны стать другими. Потому что деятельность нынешних заставляет сомневаться в легитимности богатства: респонденты остро реагируют на несправедливость распределения общественного благосостояния и считают, что невозможно стать миллиардером честным образом, не воруя и не нарушая закона", — говорится в исследовании.

При этом более половины участвовавших в опросе россиян (58%) считают, что богатые люди не влияют положительно на развитие экономики страны, преследуя корыстные цели и не брезгуя коррупцией.

По мнению респондентов, пробиться в нынешнюю экономическую элиту практически нереально.

Чаще всего, богатый человек в России ассоциируется с олигархом.

"Две трети (63%) сомневаются, что "богатым может стать любой человек" в нашей стране. Большинство (73%) считает владельцев крупных капиталов "кастой избранных", живущей непонятной жизнью и по непонятным правилам (67%)", — говорится в исследовании.

Многие участники опроса чувствуют социальную дистанцию между собой и состоятельными согражданами. Россияне хотели бы видеть заботящихся о людях и "ответственных за страну" бизнесменов, но, по мнению большинства опрошенных, сейчас в России богатые люди "не могут служить источником позитивных примеров, ценностей, этического отношения к жизни и обществу", и их этические ценности и повдение не заслуживает уважительного отношения.

"Такая социальная дистанция не связана с COVID-19, это целостная мировоззренческая дистанция, которая более ощутима, чем любая дистанция в "ковидное" время. При это разрывается и социальная коммуникация, вследствие чего изменить противоречивое отношение довольно сложно", — прокомментировал результаты исследования на VII Ежегодной конференции "Частное благосостояние в России" руководитель исследовательской группы Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково Иван Климов.