АФИНЫ, 18 мар — ПРАЙМ. Греция намерена увеличить количество разрешений на въезд для граждан России с 500 до 4000 в неделю, чтобы обслуживать большее количество пассажиров, а с мая намерена принимать всех россиян, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис в четверг в ходе телеконференции с министром транспорта России Виталием Савельевым. Франция вводит карантин на части территории

Варвициотис и Савельев являются сопредседателями Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В ходе телеконференции обсуждалась подготовка заседания комиссии.

Как сообщил МИД Греции, телеконференция была ознакомительной.

«Укрепление, углубление и расширение греко-российских экономических отношений были в центре телеконференции знакомства, в ходе которой первый замминистра иностранных дел Милтиадис Варвициотис познакомился с российским министром транспорта Виталием Савельевым. Сопредседатели смешанной межведомственной комиссии Греции и России подчеркнули исторические связи между двумя странами, что подтверждается присутствием премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина в Афинах на предстоящем праздновании 200-летия начала греческой революции 1821 года», — говорится в сообщении греческого МИДа, поступившем в РИА Новости.

В четверг пресс-службы премьер-министров России и Греции сообщили, что Мишустин будет представлять Россию на двухдневных торжествах в Афинах 24 и 25 марта по случаю 200-летия революции.

«Варвициотис, сославшись на возобновление авиасообщения между двумя странами, подчеркнул намерение Греции увеличить количество въездов для граждан России с 500 до 4000 в неделю, чтобы обслуживать большее количество пассажиров. Помимо этого, как он отметил, «с мая мы сможем в духе гостеприимства принимать в Греции всех российских друзей, которые захотят посетить нашу страну», — сообщил МИД.

Греция разрешает въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. Сейчас решение действует до 6.00 22 марта. Министр туризма Греции Харис Теохарис накануне в интервью РИА Новости сообщил, что Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.

Первый заместитель министра иностранных дел Греции отметил желание расширить греко-российские торговые отношения и в других областях, представляющих взаимный интерес, помимо туризма, таких как энергетика, автомобильный и железнодорожный транспорт, инфраструктура, цифровые услуги, строительство, технологии и сельское хозяйство. Он уделил особое внимание стимулированию экспорта греческой сельскохозяйственной продукции и содействию созданию совместных предприятий между греческими и российскими компаниями.

Первый заместитель министра повторил просьбу греческой стороны о репатриации архивов греческих израильских общин, которые были перевезены из Берлина в Москву в конце Второй мировой войны. «В рамках общего Года истории для обеих сторон важно найти решение этой проблемы, по сути, посылая сигнал о том, что как наши культурные, так и исторические отношения быстро развиваются», — цитирует МИД слова Варвициотиса.

Провести заседание смешанной комиссии планировалось весной 2020 года. Однако запланированный на ноябрь 2019 года визит в Москву Милтиадиса Варвициотиса, в ходе которого предполагалось обсудить подготовку заседания, был отложен по согласованию сторон. Греческая сторона заявила тогда, что придает особое значение смешанной межправительственной комиссии и перезапуску экономических отношений, стратегическому углублению двусторонних отношений.