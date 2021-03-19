МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первых трех кварталов 2020-2021 финансового года, завершившегося 28 февраля, нарастил чистую прибыль в годовом выражении на 27% — до 4,218 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Adidas начал продажу Reebok

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде выросла до 2,62 доллара с 2,09 доллара годом ранее. Выручка компании за девять месяцев увеличилась на 4% в годовом выражении, составив 32,194 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала финансового года Nike увеличил чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,449 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,9 доллара против 0,53 доллара год назад. Выручка компании за три месяца выросла на 3% в годовом выражении, составив 10,357 миллиарда долларов, что оказалась хуже прогноза аналитиков (11,03 миллиарда долларов).

Компания объясняет рост годовой выручки увеличением продаж в Китае — на 51% в годовом выражении. При этом в третьем квартале на показатели выручки повлияли сбои, связанные с пандемией COVID-19.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).

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