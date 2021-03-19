МОСКВА, 19 мар — Dow Jones. Американские фондовые индексы в четверг снизились, поскольку акции технологических компаний и другие сильно выросшие бумаги оказались заложниками очередной распродажи на рынке гособлигаций США. Цены на золото завершили день с небольшим повышением

Инвесторы, по всей видимости, пересматривают последствия улучшающихся перспектив экономики, из-за чего фондовые рынки падают. Накануне индекс Dow Jones Industrial Average впервые закрылся выше отметки 33000 пунктов.

Изначально инвесторы позитивно восприняли комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подтвердил готовность центробанка поддерживать финансовые рынки до полного восстановления экономики.

Однако центральный банк также улучшил медианные прогнозы по экономическому росту и инфляции, исходя из очередного пакета стимулирующих мер, одобренных конгрессом. В результате, по словам аналитиков и фондовых управляющих, инвесторам приходиться переоценивать общие последствия таких стимулирующих мер для некоторых сегментов рынка. Это привело к очередной волне продаж гособлигаций, из-за чего доходность 10-летних бумаг впервые с января 2020 года превысила 1,7%.

Бумаги крупных технологических компаний оказались в числе лидеров падения. Акции Apple, Amazon.com и Netflix потеряли не менее 3,0%. Акции производителя электромобилей Tesla упали на 6,9%.

Nasdaq Composite снизился на 409,03 пункта, или на 3,0%, до 13116,17 пункта. S&P 500 упал на 58,66 пункта, или на 1,5%, до 3915,46 пункта, накануне достигнув нового рекордного уровня закрытия.

Dow Jones Industrial Average утратил достигнутый ранее прирост, закрывшись с понижением на 153,07 пункта, или 0,5%, по 32862,30 пункта.

"Участники рынков решили, что, если ФРС намерена придерживаться настолько мягкой политики, им нужна более высокая премия за риск", – говорит фондовый управляющий Invesco Майкл Мэтьюс. Цены на нефть снизились в связи с опасениями по поводу ослабления спроса

Повышение доходности означает увеличение стоимости заимствований для компаний и физических лиц, поэтому инвесторы продают дорогие акции технологических компаний, ценность которых представляется уже не такой значительной в условиях растущих ставок. При этом участники торгов покупают акции компаний, которые должны выиграть от восстановления экономики.

"Все дело в инфляционных ожиданиях. Ожидания роста инфляции за пределы целевого диапазона ФРС пугают рынки облигаций", – пояснил Эдвард Парк, инвестиционный директор Brooks Macdonald.

Кроме того, инвесторы анализируют неоднозначные макроданные, которые показывают, что восстановление экономики проходит не совсем гладко.

За неделю, которая завершилась 13 марта, число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло с 725 000, зафиксированных неделей ранее, до 770 000. Хотя число заявок отступило от прошлогоднего пика, по историческим меркам оно остается завышенным.

Между тем индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в марте достиг максимума более чем за 30 лет, показывая, что активность продолжает усиливаться.

"Стоит внимательно следить за статистикой по занятости. Все центральные банки следят за ней, – говорит фондовый управляющий Invesco Майкл Мэтьюс, который занимается активами с фиксированной доходностью. – ФРС и другие центральные банки решили, что лучше разогреть экономику, помочь восстановлению и максимально сократить безработицу".

Сегодня инвесторы обратили внимание на такие секторы, как банковский, авиационный и нефтегазовый, которые могут больше остальных выиграть от восстановления социальной и деловой активности. Финансовый субиндекс S&P 500 вырос на 0,6% – инвесторы учитывают вероятность увеличения доходов банков от выдаваемых кредитов.

Технологический сектор, тем временем, упал примерно на 3,0%. Секторы коммуникационных услуг и дискреционного потребительского спроса потеряли 2,0% и 2,6% соответственно.

Нефтегазовый сектор тоже существенно пострадал, опустившись на 4,7% на фоне падения нефтяных котировок приблизительно на 7,0%.

Инвесторы с облигационных рынков рассчитывают на то, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в течение следующих двух лет, хотя вчерашнее заседание показало, что большинство руководителей нацелены сохранять процентные ставки на крайне низком уровне до конца 2023 года. Лишь 7 из 18 руководителей американского центробанка ждут, что ставки можно будет повысить в 2022 или 2023 году. В декабре таких руководителей было пять.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,4%.

Большинство азиатских фондовых индексов завершили день с повышением. Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 0,5%, гонконгский Hang Seng набрал 1,3%.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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