МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. "AliExpress Россия" запустила для пользователей мини-приложения AliExpress во ВКонтакте функцию групповых покупок товаров партиями по сниженной цене, сообщили в компании. AliExpress будет развивать совместную систему логистики с "Почтой России"

"В мини-приложении запустилась новая функция "Групповые покупки", в которой доступны товары по специальной цене. Продавец предлагает не единичные товары для отдельных покупателей, а целую партию по сниженной цене, которую пользователи могут выкупить, объединившись. Каждые два дня список доступных к покупке товаров дополняется новыми предложениями", — говорится в сообщении.

Пользователи платформы могут подтвердить свое желание покупки в карточке товара и подписаться на уведомление о старте групповой покупки. Групповая покупка может состояться, если товар наберёт необходимое количество заинтересованных покупателей за два дня.

"Такой сервис позволит покупателям получить уникальные низкие цены, а продавцам гарантированно реализовывать сразу большие партии товаров", — отмечают в "AliExpress Россия".

Компания также сообщает, что на первом этапе в разделе будут участвовать товары от локальных продавцов, число которых на площадке по итогам 2020 года достигло 35 тысяч, а ассортимент их товаров увеличился до 5,5 миллиона наименований.

"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.