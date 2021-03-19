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Ввод жилья в России за два месяца вырос на 13%
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Ввод жилья в России в январе и феврале 2021 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 13% — до 11,2 миллиона квадратных метров, говорится в отчете... ПРАЙМ, 19.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе и феврале 2021 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 13% — до 11,2 миллиона квадратных метров, говорится в отчете Росстата.
Как указывается в нем, в феврале сдано 5,5 миллиона "квадратов", что на 10,8% больше результатов аналогичного периода прошлого года.
"В феврале 2021 года возведено 576 многоквартирных домов, населением построено 24,4 тысячи жилых домов. В январе и феврале 2021 года возведен 1091 многоквартирный дом, населением построено 44,5 тысячи жилых домов", — уточняется в нем.
При этом объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в феврале 2021 года составил 490,9 миллиарда рублей, что полностью соответствует уровню февраля предыдущего года, в январе-феврале 2021-го — 939,2 миллиарда рублей (рост на 0,1%).
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