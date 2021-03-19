МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российский рынок жилья стабилизируется во второй половине 2021 года с запланированным завершением программы субсидируемого ипотечного кредитования в стране в середине текущего года, говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"В 2020 году наблюдался сильный рост цен на жилье в результате программы субсидируемого ипотечного кредитования, что усугублялось умеренным сокращением предложения. Мы ожидаем, что спрос и предложение приблизятся к равновесию в следующие 6-12 месяцев, что замедлит рост цен", — говорится в сообщении агентства. В России рухнули продажи жилья

Агентство прогнозирует, что в первой половине 2021 года ипотека продолжит стимулировать рост розничного кредитования, но затем замедлится из-за отсутствия драйверов роста, а также из-за более высоких цен на жилье.

В то же время S&P ожидает, что снижение процентных ставок по депозитам, все еще развивающийся финансовый рынок, а также ограниченные возможности для сбережений и инвестиций поддержат спрос на жилую недвижимость и, следовательно, на ипотеку.

"Ипотечное кредитование снизится примерно до 15% в 2021 году и до 12-14% с 2022 года по сравнению с примерно 22% в 2020 году на фоне умеренного роста цен и объемов. Жилищный "бум" в России вряд ли усилится или спадет", — приводит агентство слова своего кредитного аналитика Сергея Вороненко.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость: сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в феврале уже отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ключевой ставки.

Поэтому антикризисную льготную ипотеку необходимо сворачивать, а доступность жилья в стране необходимо обеспечивать адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей, при этом дальнейшее снижение ставки против рыночного тренда чревато рисками пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России.

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