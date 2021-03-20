МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Недобросовестные медицинские клиники делятся на две категории: приписывающие лишнее и откровенные мошенники. И в том, и в другом случае есть способы распознать подвох. Главное — не соглашаться на бесплатные обследования и не принимать необдуманных решений, советуют опрошенные "Прайм" эксперты. "Думай, куда кликнуть". За что грозят миллионные штрафы

В России тысячи частных медицинских центров, готовых за деньги клиента вылечить его от всех болезней. Люди обращаются за платными услугами по разным причинам – кто-то устал от очередей в муниципальных поликлиниках, где-то бесплатная медицина оказалась бессильна, у кого-то нет ОМС.

Однако за приветливой улыбкой администратора в коммерческой клинике и бесплатными бахилами нередко оказываются недобросовестные врачи или вовсе владельцы-шарлатаны. В интернете полно историй о том, как люди собственными руками покупают чудодейственные таблетки за сотни тысяч рублей или лечатся годами от рака, которого у них, как выяснилось, и не было. Это сбивает с толку, ведь никто не хочет оказаться облапошенным, получить ошибочный диагноз или неправильное лечение.

Если говорить о недобросовестных клиниках, то их можно разделить на 2 категории: "условно добросовестные" и откровенные мошенники.

ПОРЯДОЧНЫЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ

Условно добросовестные честно лечат пациента. Там есть и квалифицированные врачи, и хорошее медицинское оборудование, но при любом удобном случае там не упускают возможности приписать лишнего.

"К полностью платным пациентам врачи таких клиник относятся более осторожно, ведь медицинские услуги стоят недешево и человеку попросту может быть нечем расплатиться, зато тем, кто приходит по страховке, в частности, ДМС, там с удовольствием могут назначить всевозможные обследования, даже, если человек пришел с насморком", — рассказывает главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7" Олег Серебрянский.

Бывали случаи, когда приходили пациенты по ДМС с обыкновенной простудой, а терапевт их направлял, помимо лора, еще к гинекологу и эндокринологу. Поход в такие "условно добросовестные" клиники заканчивается сдачей всех возможных анализов, включая инфекции, передающиеся половым путем, прохождением УЗИ-исследований разных органов и рекомендацией сделать КТ и МРТ с контрастом.

Подобные ситуации не редкость. Сейчас достаточно часто пациентам назначают дополнительные обследования, без которых можно обойтись. Некоторые врачи таким образом перестраховываются, потому что не будем забывать про пандемию коронавируса, влияние которого на организм еще до конца не изучено. Но некоторые медики делают это намеренно, чтобы пациент побольше заплатил, отмечает Серебрянский.

В разряд самых популярных "лишних" исследований чаще всего попадает диагностика методом ПЦР, КТ, МРТ. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

К сожалению, 100-процентного способа защититься от назначения лишних медицинских обследований в частных клиниках нет. Ведь пациент, который обращается к специалисту — не врач. Он не может знать. какие анализы ему действительно надо сдать, а какие — не обязательно, пояснят медик.

Если вы приходите к врачу, и он назначает кучу исследований, Серебрянский советует сходить к другому, к третьему, в другую клинику, тогда ситуация станет более понятной.

ОТКРОВЕННЫЕ МОШЕННИКИ

Вторая категория недобросовестных клиник – откровенные мошенники. Это могут быть и не медицинские учреждения вовсе, а заведения, называющие себя таковыми. Они могут давать рекламу в СМИ, интернете, но чаще всего занимаются поиском "пациентов" по телефону.

Схема обмана, как правило, работает так: человеку звонит милая приятная девушка и предлагает пройти бесплатное обследование. Но, как мы знаем, бесплатным бывает только сыр в мышеловке. В результате этого бесплатного обследования вам ставят страшный диагноз. Он может вообще не относиться к медицине, в расчете на людей не особенно осведомленных. В итоге, "пациенту", не успевшему прийти в себя от шока, предлагают "волшебную таблетку" за большие деньги, рассказывает Серебрянский.

"В подавляющем большинстве случаев это абсолютно бесполезные препараты: витамины или пустышки и приборы, которые не оказывают никакого влияния на организм. С опасными веществами мошенники, как правило, не работают, потому что одно дело отвечать за введение в заблуждение, а другое — за смерть человека", — говорит медик.

Бывали случаи, когда человек, попавшись на уловки мошенников, за три упаковки обычных поливитаминов платил 500 тысяч рублей. Если же у несчастного "пациента" не оказывается денег на приобретение волшебного лекарства, ему предлагают оформить кредит. Более 50% из тех, кто добровольно приходит на подобные обследования, с благодарностью берут займы. Чаще всего кредиторами выступают МФО.

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА МЕДИЦИНСКИЙ РАЗВОД

Пожалуй, самой уязвимой категорией из тех, кто попадается на подобные мошеннические схемы, являются пенсионеры и люди, чрезмерно озабоченные состоянием своего здоровья, добавил Серебрянский.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко, в первую очередь, советует никогда не соглашаться на бесплатные обследования.

"Медицина – не дешевое удовольствие. Цена медицинской услуги складывается из множества факторов: из стоимости арендной платы за помещение, налогов, зарплаты персоналу, стоимости оборудования, расходных материалов, препаратов и т.д. Она не может быть оказана бесплатно". – поясняет она.

Цены на аналогичные услуги имеют определенную вилку. Например, где-то пломба на 1 зуб может стоить 4,5 тысячи рублей, а где-то 6 тысяч рублей, но не стоить вообще ничего, так же, как и иметь цену в 200 тысяч рублей, она не может, добавляет юрист.

Гриценко также рекомендует внимательно выбирать клинику для лечения. Для этого сейчас существуют все возможности.

Минздравом России определен перечень сведений, которые медицинские организации должны размещать на своих сайтах. В него входят данные:

— о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);

— о видах медицинской помощи;

— о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

— о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения;

— о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование;

— о правилах предоставления платных медицинских услуг;

— о ценах на медицинские услуги (с приложением электронного образца документов);

— о медицинских работниках медицинской организации (в т.ч. график работы и часы приема медицинского работника);

— об отзывах потребителей услуг;

— о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, перечисляет Гриценко.

"Если на сайте нет информации о лицензии медучреждения – это повод задуматься. Не лишним также будет почитать отзывы. Если вы не проверили информацию заранее, а обратились в клинику по факту, то все данные о медицинском учреждении можно получить у стойки регистрации или на специальном стенде. Все документы, в том числе, лицензия, должны находиться в свободном доступе", — отмечает она.

При обращении в медицинское учреждение в соответствии с требованиями закона вам должно быть предложено на подпись информированное добровольное согласие или отказ от медицинского вмешательство, добавляет она.

"Вы должны подписать этот документ, даже если речь идет о рядовом профилактическом осмотре. Мошенники, как правило, не уделяют достаточного внимания таким формальностям. Поэтому, если вам не предложили подписать информированное добровольное согласие, надо встать и уйти", — считает Гриценко.

И последний момент: после того, как врач озвучил вам информацию о состоянии вашего здоровья, не спешите принимать никаких решений и ни за что платить. Возьмите паузу, покиньте учреждение, посоветуйтесь с теми, кому доверяете, получите второе, третье, десятое мнение, если это необходимо, и хорошо обдумайте ситуацию, заключила эксперт. ​