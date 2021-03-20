МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Посторонние предметы на проводах и резкое увеличение счетов за электроэнергию часто могут означать, соседи по даче воруют ваше электричество, рассказал РИА Недвижимость владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. Эксперт дал совет, как не платить за квартиру, в которой никто не живет

Обращать внимание на провода и зажимы на проводах, это главное, подчеркнул он. Кроме того, обязательно должно насторожить резкое увеличение потребления электроэнергии, объяснил Лазовский.

"Если это лето, можно отключить все приборы и посмотреть на счетчик — если расход идет, а вы ничего не включаете, значит воруют соседи", — сказал он.

Также можно узнать у лояльных соседей, не бывает ли у них перепадов или резких скачков напряжения. Это тоже может быть косвенным признаком, что кто-то ведет себя недобросовестно, рассказал Лазовский.

Если какие-то из перечисленных признаков обнаружены, то нужно проверить провода, рекомендовал эксперт. "В случае наброса на них временных крючков, посмотрите, кто сейчас занят ремонтом или проводит другие энергозатратные работы. Скорее всего, сосед решил провести их за счет вас, а не обворовывать на постоянной основе", — отметил он.

Если факт кражи подтверждается, это повод пожаловаться в управляющую компанию, ТСЖ или СНТ в зависимости от формы управления поселком, продолжил Лазовский. Далее следует провести детальную проверку с привлечением специалиста из областной энергетической компании, поскольку такие манипуляции с электричеством – наказуемое незаконное действие.

"Согласно 165 статье УК РФ, для привлечения по ней ответственного лица ущерб должен быть крупным, составить не менее 250 тысяч рублей. В остальном это административная ответственность", — заключил Лазовский.

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