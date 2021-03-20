МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. На российском рынке труда ситуация сейчас намного лучше, чем год назад, в самом начале пандемии коронавируса и вводимых в стране ограничений, с ним связанных, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя "Лаборатории карьеры Алены Владимирской" хедхантера Алену Владимирскую.
По мнению эксперта, взрывного роста вакансий стоит ждать в сентябре текущего 2021 года.
"Самое приятное, что она (ситуация) начала выправляться в тех отраслях, которые больше всего пострадали в пандемию — например, в туризме, малом бизнесе, общепите. При этом зарплаты по-прежнему не растут — они как упали в период карантина, так и стоят. Пока роста не намечается", — отметила Владимирская.
По ее мнению, если не случится новой волны ковида или другой неприятности, то стоит ждать взрывного роста вакансий к сентябрю. "Компании начинают рисовать стратегии развития уже не на месяц, как это было год назад, а на горизонт 1-3 года", — поясняет она.
Что касается спроса на специалистов, то хедхантер отмечает повышенный интерес на все цифровые профессии. Это объясняется тем, что работодатели увидели: онлайн — фактически единственный канал сейчас, который сильно влияет на рост любого бизнеса.
- Очень востребованы все ИТ-специалисты,
- программисты
- интернет-маркетологи
- менеджеры интернет-проектов и так далее.
"Но все реже "покупают" людей совсем без опыта работы, если только вы не молодой специалист", — отметила она.
https://1prime.ru/business/20210320/833281384.html