СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — ПРАЙМ. Прирост турпотока в Крыму с начала года ежемесячно составляет 10-15%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Крым и Севастополь получат 5 миллиардов на водоснабжение

"С начала этого года прирост по турпотоку составляет ежемесячно 10-15% к прошлому году. Во время весенних праздников и школьных каникул объекты размещения испытывают большую нагрузку на номерной фонд, а в наиболее популярных отелях и санаториях нет свободных номеров", — сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Министр подчеркнул, что в предстоящем курортном сезоне запланировано большое количество мероприятий.

"Но мы не можем сейчас их в полной мере анонсировать в связи с тем, что еще не сняты все ограничения Роспотребнадзора", — отметил Волченко.

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