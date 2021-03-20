2021-03-20T19:07:24+03:00
2021-03-20T19:07:24+03:00
2021-03-20T19:07:24+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210320/833283578.html
В Крыму сообщили о росте туристической привлекательности региона
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Прирост турпотока в Крыму с начала года ежемесячно составляет 10-15%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "С начала этого года прирост по турпотоку... ПРАЙМ, 20.03.2021
крым, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83222/18/832221861.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/18/832221861.jpg
https://1prime.ru/images/83222/18/832221860.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/18/832221860.jpg
https://1prime.ru/images/83222/18/832221859.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/18/832221859.jpg
https://1prime.ru/regions/20201008/832132733.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — ПРАЙМ. Прирост турпотока в Крыму с начала года ежемесячно составляет 10-15%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"С начала этого года прирост по турпотоку составляет ежемесячно 10-15% к прошлому году. Во время весенних праздников и школьных каникул объекты размещения испытывают большую нагрузку на номерной фонд, а в наиболее популярных отелях и санаториях нет свободных номеров", — сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Министр подчеркнул, что в предстоящем курортном сезоне запланировано большое количество мероприятий.
"Но мы не можем сейчас их в полной мере анонсировать в связи с тем, что еще не сняты все ограничения Роспотребнадзора", — отметил Волченко.
Читайте также:
Эксперт сказал, чем закончится война за Крым