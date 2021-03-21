МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии, а больше всего в мире слушают стихи Александра Пушкина, подсчитал для РИА Новости сервис аудиокниг Storytel ко Всемирному дню поэзии. Траты россиян на электронные книги вдвое превысили чек за бумажные издания

"Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии. Пик прослушиваний поэзии пришелся на прошлый карантинный 2020 год. Александр Пушкин занимает первое место по прослушиванию среди всех поэтов в мире, удерживая также первое место по популярности и в России", — рассказали в сервисе.

На втором месте среди 20 стран присутствия Storytel, где поэзию слушают больше всего, — Швеция. Третье место занимает Дания, четвертое — Нидерланды, а пятое — Индия.

Из русскоязычных поэтов в России на втором месте по популярности Александр Грибоедов. На третьем — Сергей Есенин, далее идет Михаил Лермонтов, а замыкает топ-5 Вера Полозкова.

В топ-10 вошли Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Корней Чуковский, а также Владимир Маяковский.

Из зарубежной литературы в России предпочитают классику. На первом месте — Данте Алигьери, дальше — Гомер, Уильям Шекспир, Джон Мильтон и Омар Хайям.

Наиболее прослушиваемым произведением является "Божественная комедия" Данте. На втором месте — "Евгений Онегин" Пушкина, затем — "Горе от ума" Александра Грибоедова. Далее идут "Илиада" и "Одиссея" Гомера.

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