МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в Великобританию и, вероятно, будет их отклонять, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам препаратов в страны блока, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Еврокомиссар заявил, что Евросоюзу не нужен "Спутник V"

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза препарата AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. Глава ЕК подчеркнула, что в первом квартале AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины от COVID-19.

В Великобританию из ЕС было экспортировано более 10 миллионов доз, указывает Блумберг. Однако, по словам неназванных чиновников, лишь небольшая часть этих поставок была связана с вакциной AstraZeneca или ее составными частями.

При этом высокопоставленный европейский чиновник заявил агентству, что у Евросоюза с компанией-производителем вакцин заключены собственные контракты и их условия не соблюдаются. Поэтому дозы вакцины и ингредиенты, производимые на европейских предприятиях, будут использоваться для поставок только в рамках ЕС.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca.

В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.

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