МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Разработки производства мясных и хлебобулочных изделий из белка насекомых станут доступны россиянам уже в ближайшие годы, рассказал РИА Новости управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. Мясников назвал продукты, способствующие долголетию

"В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет", — сказал Зюзин.

Он напомнил, что сейчас продукты из насекомых употребляют в основном жители Китая, Таиланда, Индии и Мексики: этот белок известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами.

"В России же насекомых пока используют преимущественно в качестве корма для животных и рыб на крупных производствах. Тем не менее, некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки", — сообщил собеседник агентства.

Еще один тренд ближайшего десятилетия — еда из 3D-принтера. Согласно дорожной карте НТИ, к 2028 году россияне смогут самостоятельно производить себе еду на таком устройстве. Разработки в этой сфере уже ведутся, одна из них предполагает, что на домашнем устройстве можно будет напечатать мясо из растительного белка или из предварительно культивированных клеток мяса. В промышленных масштабах о планах выпускать напечатанные на 3D-принтере продукты уже заявляла компания KFC, она намерена производить таким образом куриные наггетсы.

"Не исключено, что к 2030 году в России появятся системы, позволяющие жителям мегаполисов пропускать приемы пищи. К примеру, в США уже разрабатывается пластырь на перекус, который при помощи патча с чипом поставит в организм человека питательные вещества. Полностью заменить завтраки, обеды и ужины такое устройство не сможет, но позволит занятым людям на время подкреплять свой организм", — добавил Зюзин.

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