ТОКИО, 22 мар — ПРАЙМ, Ксения Нака. Первый в Токио и пока единственный в Японии магазин российских товаров, преимущественно продуктов, "Красная площадь" официально открылся в самом центре японской столицы в престижном торговом квартале Гиндза, сообщает корреспондент РИА Новости.

К часу официального открытия перед магазином выстроилась очередь из двух десятков человек. Гостей встречала хозяйка магазина Виктория Миябэ.

"Я благодарна всем, кто помог осуществиться этому проекту. Надеюсь, что в будущем у нас получится расширить торговлю", — сказала Виктория.

На торжественной церемонии открытия присутствовал глава торгового представительства России в Японии Петр Павленко и его заместитель Алексей Караиванов.

"Как сказала Виктория, магазин небольшой, но это очень важное событие в российско-японских отношениях. В последние два-три года российские товары стали поступать в Японию. Виктория практически в одиночку сумела сделать так, что торговля российскими продуктами в Японии стала розничной. Я от всего сердца надеюсь, что с этого маленького магазина начнется большой старт для российских продуктов и они будут распространяться по всей Японии", — сказал Павленко. США и Германия вступили в жесткий торг по "Северному потоку 2"

Виктория Миябэ уже семь лет занимается оптовой и интернет-торговлей российскими продуктами. О своем магазине розничной торговли мечтала, но считала, что такой проект себя не окупит.

"У меня рядом офис, и мне нужно было открыть шоу-рум, чтобы клиенты могли приходить сюда и знакомиться со всем ассортиментом товаров. У нас появились крупные контракты с ведущими оптовыми компаниями Японии, и мне было удобнее пригласить их сюда, чем самой в сумках возить им образцы. Поэтому изначально я поставила сюда два стола для переговоров и сделала небольшую выставку товаров. Думала, что обычных покупателей придет в лучшем случае 5-10 человек", — сказала Миябэ РИА Новости.

Для нее самой совершенно неожиданной стала реакция покупателей, прежде всего японских.

"Когда открыли (шоу-рум), стали идти люди — и это так здорово! У нас толпы людей. В субботу люди на улице стояли — 20 метров стояли в очереди. При этом 99% покупателей — японцы. Я руки развела. Думали, скоро пойдет на спад, а продажи не падают, люди идут. Пришлось делать экстренные заказы для пополнения товаров. Убрали столы для переговоров и вместо шоу-рума открываем магазин", — рассказала Виктория.

И действительно – на официальное открытие магазина на улице собралось около 20 человек, но и за неделю до этого, когда магазин еще работал в переходном режиме, за время беседы корреспондента РИА Новости с Викторией Миябэ в магазин постоянно приходили покупатели.

"Я в России не была. Моя сестра была на Дальнем Востоке в детстве. Вот это меня заинтересовало – глазированный сырок, сушеный укроп и наклейки на пасхальные яйца", — рассказала агентству молодая японка Рё Синохара. Ее сестра, которая в детстве провела на Дальнем Востоке две недели, пришла за конфетами и сметаной.

"Многие приходят по три, по пять раз. На днях пришел дедушка-японец, говорит: "Я на вас сердит", а он уже третий раз приходит. Я стала спрашивать, что случилось. Оказалось, он купил у нас пельмени и говорит, что теперь не может без них жить. Люди приходят часто за глазированными сырками. Пока продажи превзошли ожидания в пять раз" — призналась Виктория. Названы регионы с наибольшими в России средними зарплатами

Она рассказала, что не была уверена в том, как примут магазин с российскими товарами в самом центре Токио. Говорит, что на всякий случай застраховала магазин от всех возможных напастей, в том числе и от хулиганских выходок, если таковые будут.

"Я думала, будут заходить русские, которые здесь недалеко живут. А оказалось 99% покупателей — японцы. Они либо были в России, либо просто любят Россию, либо кто-то знакомый русский. Мне стало стыдно, что я могла плохо думать о японцах. Очень хорошие отзывы в интернете. В планах – открыть магазин российской выпечки, пирожков, тортов", — сообщила хозяйка магазина "Красная площадь".

Еще одна покупательница магазина, назвавшая только свое имя, Мая, сказала, что ее путь к магазину российских продуктов начался с аниме про фигурное катание.

"В нем есть персонаж Виктор. Вот с него начался мой интерес к России. После этого я стала ходить в русские рестораны. Вот и сейчас купила пельмени, пирожки. Я специально ради этого пришла", — сказала Мая.

Виктория Миябэ — из Донецка, закончила Донецкий государственный университет. Сначала привозила в подарок конфеты, варенье, потом кто-то из знакомых японцев предложил попробовать привезти небольшую партию на продажу. Сначала это были кондитерские изделия, изготовленные в Донецке и Луганске. Первый большой контейнер пришел в марте 2011 года – через несколько дней после разрушительного землетрясения и цунами на северо-востоке Японии. О продаже через телемагазин, как планировалось, пришлось забыть – никакого вещания не было, по всем каналам шел поиск пропавших, новости с места бедствия. Что будет с рынком акций и рублем на следующей неделе

"И я этот контейнер, 22-23 тонны, отдала пострадавшим в северо-восточные районы – Мияги, Иватэ, Фукусима. Ко мне на склад приехали от нашего муниципалитета три грузовика и погрузили на 10 тысяч человек продуктов, на 17 тысяч человек и на 20 тысяч человек, кажется. Отдала контейнер — и осталась ни с чем. Но потом ко мне стали обращаться по поводу дозиметров радиации. Мы стали поставлять дозиметры. Благодаря этому я смогла отдать долги, заплатить налоги, страховки. И уже в октябре 2011 года я завезла первую партию конфет", — вспоминает Виктория.

Однако жизнь внесла свои коррективы, рассказывает она: первый большой оптовый контракт с японской компанией Itochu был подготовлен в 2014 году, но началась война. "Заводы в Донецке и Луганске разбомбили, закрыли. И пришлось отказываться от контракта. Тогда я перешла на российские товары. Сейчас у меня есть склад, компания в Москве, которая собирает мне всю продукцию. Заказываем товары по всей России", — рассказала Миябэ.