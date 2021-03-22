МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до конца 2021 года может изменить оргструктуру, предполагается, что реформа снизит себестоимость продукции, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник в компании.

В пресс-службе ОСК изданию подтвердили, что корпорация переходит на целевую индустриальную модель с использованием внутригрупповой кооперации как при строительстве кораблей и судов, так и при изготовлении судового комплектующего оборудования. Как пояснили газете в корпорации, новая модель должна обеспечить "централизацию работы по исполнению гособоронзаказа, заказов гражданского судостроения и заказов по линии военно-технического сотрудничества, а также снизить себестоимость производимой продукции". При этом в компании подчеркнули, что увеличение штатной численности не планируется, отмечает издание.

"Процессы идут, их надо оптимизировать. Свою роль сыграла и пандемия — удалось оценить, что функционирует хорошо, а где необходимо повысить эффективность. По сути, трансформация уже началась, она будет проходить в несколько этапов. Но основные перестроечные мероприятия пройдут весной, летом и осенью, они должны завершиться в этом году", — пишет газета со ссылкой на источник в ОСК. Магазин российских товаров открылся в еще одной стране

По данным издания, в ходе реформы в компании будет сформирован аппарат гендиректора ОСК с функциями стратегического планирования и управления делами. Также в структуре появится департамент организационного развития, расширятся функции департамента информационных технологий: он займется цифровой трансформацией предприятий корпорации. Кроме того, в оргструктуре ОСК появится должность первого замгендиректора, который будет курировать весь производственный блок корпорации, сами предприятия блока будут сгруппированы по центрам продуктовых и технологических компетенций.

Кроме того, в составе управляющих органов ОСК будет сформирован департамент инжиниринга и научно-технического развития, который займется управлением научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) и организацией работы проектно-конструкторских бюро в периметре корпорации, пишет газета. "Это блок по взаимодействию с конструкторскими бюро внутри ОСК, который станет точкой координации разработки новых проектов", — поясняет источник издания.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.