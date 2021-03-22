МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Крупнейший российский девелопер жилья в 2020 году увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 92% — до 86,5 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности компании.

Годовая выручка застройщика выросла на 36% и составила 380,2 миллиарда рублей. Из общей выручки 77% пришлось на выручку от продажи недвижимости (в 2019 году – 83%), а 23% — на выручку от других направлений бизнеса (годом ранее — 17%). ПИК запускает производство мебели под своим брендом

В частности, выручка компании от продажи недвижимости увеличилась на 26% — до 294,6 миллиарда рублей, от других направлений бизнеса – на 81%, до 85,6 миллиарда рублей.

Как сообщила компания, ее EBITDA за год выросла на 67% и достигла 112 миллиардов рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 30% против 24% годом ранее.

Чистый корпоративный долг ПИК по состоянию на конец 2020 года составил минус 27,7 миллиарда, в конце предыдущего года он находился на отметке минус 1,9 миллиарда рублей, отмечается в сообщении компании.

ПИК работает с 1994 года и специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Бизнесмену Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, Промсвязьбанку – 7%, остальные акции — в свободном обращении.