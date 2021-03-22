МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций договорился о партнерстве с Virchow Biotech для производства в Индии 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежегодно, говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и компания Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group), один из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии, объявляют о соглашении для производства в стране ежегодно до 200 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", — заявили в РФПИ.

Завершение технологического трансфера планируется во втором квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины "Спутник V".

Планируется, что выпуск препарата на мощностях Virchow Biotech обеспечит глобальные поставки "Спутник V" международным партнерам РФПИ. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

"Партнерства по вакцине – главный способ победить пандемию. Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим растущий интерес к вакцине "Спутник V", так как российская вакцина является одним из наиболее эффективных препаратов. Партнерство с Virchow Biotech является важным шагом для обеспечения полномасштабного производства вакцины в Индии и обеспечения препаратом наших международных партнеров по всему миру", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в марте РФПИ договорился о партнерстве со Stelis Biopharma (биофармацевтическое подразделение фармацевтической компании Strides) для производства 200 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Индии.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 54 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.