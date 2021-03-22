МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Выдачи льготной ипотеки на жилье в новостройках в России под 6,5% с момента ее запуска в апреле по состоянию на конец марта может превысить 1,24 триллиона рублей, прогнозирует банк ВТБ.

Льготная программа была запущена в России 11 месяцев назад, она до сих пор востребована у клиентов, указали в банке. По оценке ВТБ, спрос на госпрограмму будет расти до конца ее действия – "особенно с учетом решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки, которое может сказаться на розничном рынке кредитования в дальнейшем".

"По итогам первого квартала общий объем выдач льготной ипотеки в России за время работы программы может превысить 1,24 триллиона рублей, что станет рекордном за всю историю госсубсидирования ипотеки в России", – прокомментировал замруководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. Россиян предупредили о росте цен на обувь, одежду и аксессуары

С начала этого года ВТБ оформил для своих заемщиков кредиты под 6,1% на 50 миллиардов рублей, общий объем выдач по ней достиг уже четверти триллиона рублей.

Самыми активными с точки зрения оформления ипотеки в рамках госпрограммы за все время работы по ней стали Москва и область (объем выдач составляет 117,5 миллиарда рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (32,5 миллиарда рублей), Татарстан (9,2 миллиарда), Новосибирская область (8,5 миллиардов) и Краснодарский край (8,3 миллиарда). Размер среднего ипотечного кредита сохраняется на уровне 3,2 миллиона рублей, первоначального взноса – порядка 33%. В основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляют на 18 лет, указали в ВТБ.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.