МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Внесение изменений в техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции в части требований к пиву защищает интересы потребителей, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров (СРП, представляет интересы двух сотен производителей пива в РФ, кроме международных компаний) Даниил Бриман.

"Корректировка термина "пиво" в техническом регламенте ЕАЭС защищает интересы потребителей. Нужно понимать, что производство пива с использованием несоложеного сырья более 20% невозможно без использования ферментов. Снижение доли солода до 50% "открывает двери" для выпуска под видом пива продукции, не имеющей с ним ничего общего, кроме названия", — сказал Бриман. США и Германия вступили в жесткий торг по "Северному потоку 2"

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами. Минфин РФ в декабре подготовил проект изменений в техрегламент, а в марте опубликовал доработанную версию проекта. Министерство предложило ужесточить требования к пиву в техрегламенте: допускать замену не более 20% солода.

Председатель совета СРП отметил, что предложение о 80%-ной доле солода направлено на сохранение действующих в России научно обоснованных норм пивоварения. "Это соответствует интересам не только пивоваренной отрасли России, но интересам пивоваров стран-участниц ЕАЭС. Норма о 80% солода в пиве будет способствовать и развитию солодовенной отрасли РФ", — добавил он.

Российский зерновой союз (РЗС) также поддерживает внесение изменений в техрегламент. Президент РЗС Аркадий Злочевский в своем письме министру по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко отметил, что, по оценке ведущих солодовенных компаний РФ, вступление в силу действующих норм "приведет к крайне негативным последствиям для большинства российских производителей пива, солода и пивоваренного ячменя". Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

"В частности, Россию ждет минимум 30%-ное падение объемов производства солода (при этом уже сейчас мощности солодовен загружены всего на 70%), сокращение посевных площадей пивоваренного ячменя с 575 тысяч гектаров до 345 тысяч гектаров и сокращение рабочих мест в сельском хозяйстве и сельхозпереработке на менее чем на 30 тысяч единиц", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. РЗС также предложил скорректировать техрегламент, допустив замену лишь до 20% солода.