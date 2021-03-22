МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Падение курса лиры не отразится на стоимости туров в Турцию для россиян, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Курс лиры по отношению к доллару упал в понедельник после решения президента Турции Тайипа Эрдогана о смене главы Центробанка страны, в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал на 17%. США и Германия вступили в жесткий торг по "Северному потоку 2"

"Падение лиры по отношению к доллару не повлияет на стоимость турпакетов. Большинство туроператоров заранее заключают контракт, в основном, в долларах, поэтому удешевление туров вряд ли будет наблюдаться", — сказала Осипова.

При этом она отметила, что часть туристического пакета занимают затраты на перевозку, на которые не влияет изменение курса местной валюты. Однако, как заметила собеседница агентства, падение курса лиры может отразиться на частных покупках туристов в турецких магазинах, так как товары для них станут дешевле.