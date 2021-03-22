МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Первую прививку от коронавируса сделали уже 6,3 миллиона россиян, 4,3 миллиона человек вакцинировались полностью, сообщил президент России Владимир Путин.

"Так, в целом по России прививки первым компонентом сделали уже 6,3 миллиона человек, из них 4,3 миллиона граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины", — сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ

Сегодня крайне важно продолжать наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России, при этом весь процесс должен быть максимально доступным и удобным, заявил президент РФ Владимир Путин. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

"Сейчас нам крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации в стране. Для этого нужно направить достаточные объемы вакцины в регионы, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов, и конечно, продолжить информировать людей о том, где, как, в какое время они смогут получить прививку", — сказал Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

"Весь этот процесс должен быть максимально доступным и удобным для наших граждан, особенно для людей старшего возраста", — добавил президент.