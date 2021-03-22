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Названы будущие объемы выпуска российской вакцины против COVID "КовиВак"
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Стартовые объемы вакцины против коронавируса "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН, выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца года может быть... ПРАЙМ, 22.03.2021
фармацевтика, 2021, covid, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Стартовые объемы вакцины против коронавируса "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН, выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца года может быть произведено не менее 10 миллионов доз, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"В части вакцины "КовиВак" Центра Чумакова стартовые объемы будут выпущены в гражданский оборот до конца месяца, имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз, при этом в апреле запланировано расширение технологической базы, что обеспечит выпуск до конца года не менее 10 миллионов доз вакцины", — сказал сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.