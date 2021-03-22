МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Цены на одежду и обувь в России могут вырасти на фоне удорожания материалов и увеличения издержек продавцов на логистику и оплату труда. Повышение цен затронет как традиционный ритейл, так и онлайн-магазины, но в разной степени, предупреждают опрошенные "Прайм" эксперты. Россиян предупредили о росте цен на обувь, одежду и аксессуары

Цены на одежду и обувь в России могут серьезно вырасти, пишет "Коммерсант" со ссылкой на fashion-ритейлеров. Одна из причин — рост стоимости материалов. Цены на трикотажное полотно увеличились пропорционально возросшей стоимости хлопка — на 20–30%, на другие материалы — до 20%. Это происходит из-за постоянного колебания курса валют и дефицита некоторых тканей. Также растут издержки продавцов на логистику и оплату труда.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ ПЕРВЫМ

В первую очередь, подорожание коснется тех товаров, в которых велика доля зарубежных составляющих. Существующая разница курсов валют, инфляция, возможное ослабление рубля, определенные политические риски – все эти факторы зарубежные производители изначально просчитывают и, как следствие, закладывают в отпускную цену, поясняет вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса СПУТНИК Владимир Нерюев.

Вторая категория – товары, производящиеся в России. "Отечественные поставщики более гибкие с точки зрения конечной цены. Однако зарубежные составляющие, та же хлопковая ткань или иностранное оборудование, используемое в производстве, в итоге приводят к росту цен", — считает эксперт.

Все это критично, в первую очередь, для отпускной цены, на рознице упомянутые факторы скажутся в меньшей степени. И вовсе не потому, что торговые сети в этом сегменте рынка более социально ориентированы, отмечает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов.

"Дело в том, что спрос несколько сместился в сторону продуктов питания. А значит, конкуренция за покупателя в сегменте одежде и обуви возрастет", — говорит он.

Об этом говорит и то, что с начала года сегмент одежды остается одним из самых спокойных с точки зрения ценовой динамики. Согласно данным Росстата, в феврале 2021 года средние цены на одежду в России выросли по сравнению с февралем прошлого года всего на 1,6% по сравнению с общей инфляцией в стране за этот период в размере 5,7%. В сегменте детской одежды средний рост цен оказался чуть выше и составил 1,8%.

"Такая ценовая динамика показывает, что спрос на рынке одежды остается довольно слабым. Очевидно, что потребители предпочитают экономить и ограничивают свое потребление более дешевыми покупками, отказываясь от приобретения дорогих предметов одежды", — отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.

ГДЕ ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ

Эксперты высказали разные мнения о том, какие товары подорожают первыми и где рост цен окажется более существенным. По словам Плеханова, существенного ускорения роста цен на одежду ожидать не следует, так как основной фактор в виде колебаний валютного курса уже должен исчерпать свое влияние. Курс рубля к доллару остается относительно стабильным на протяжении последних 5 месяцев.

При этом он не исключает роста цен в сегменте дорогой одежды известных fashion-брендов, у которых выше доля использования хлопка в изделиях. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

По мнению Нерюева, повышение цен затронет как традиционный ритейл, так и онлайн-магазины. Это объясняется тем, что товары закупаются у одного дистрибьютора, и именно он устанавливает отпускную цену.

Однако в процентном отношении рост конечной цены будет разным, так как онлайн-магазинам не нужно тратиться на инфраструктуру так же сильно, как владельцам офлайн-магазинов. Это касается всех сегментов – и сетевых продавцов с шоу-румами в центре города, и оптовых рынков, где по-прежнему приходится мерить вещи "на картонке".

"Маркетплейсы могут ограничиться 10 – 15% роста, а вот классические офлайн-магазины, скорее всего, поднимут цены на 20 – 30%, так как вынуждены платить за аренду, выплачивать зарплату продавцам", — прогнозирует эксперт.

МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ

При этом торопиться с покупками новой одежды и обуви "по старым ценам" не следует без особой необходимости, считают эксперты. С другой стороны, если есть возможность купить то, что хочется сразу без ущерба своему бюджету, сейчас как раз время сделать это.

"Если вещь вам действительно нужна, ее можно купить. Но правильным в таких условиях будет дождаться скидок. Как правило, они появляются к концу сезона", — говорит Нерюев.

Впрочем, к осени скидки будут формироваться уже от новых цен. Обычно поставщик к сезонной поставке заранее поднимает цену, а ритейлер также заранее добавляет свою наценку. Все это происходит еще до того, как товар поступит на прилавок, а затем цена корректируется скидками, заключил Чеглов.