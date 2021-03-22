МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-феврале упал на 42,3% в годовом выражении, до 4,6 миллиона человек, в том числе в феврале на 41,8%, до 2,2 миллиона, сообщила пресс-служба компании.

"Ключевые показатели группы "Аэрофлот" в феврале 2021 года: общий объем перевозок составил 2,2 миллиона пассажиров, что на 41,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. На операционные результаты двух месяцев и февраля 2021 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире", — говорится в сообщении. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

Пассажирооборот группы в феврале упал на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе-феврале — на 55,3%. Предельный пассажирооборот снизился на 57,5% и 57,3% соответственно. Процент занятости пассажирских кресел в феврале увеличился на 5,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 80%, в январе-феврале — на 3,6 процентного пункта, до 78,5%.

При этом пассажиропоток авиакомпании "Победа" вырос в феврале на 2,8%, а за январь-февраль — на 1,6%.